Meeneemeditie palingfestival Mariekerke: "3 ton paling klaargemaakt, normaal zijn het er 7"

De takeawayeditie van het Palingfestival in Mariekerke is een succes geworden, al werd er heel wat minder paling verkocht dan tijdens een normale editie. "Het kwam traag op gang, maar de laatste twee weken hebben we nog veel bestellingen binnengekregen. We hebben dit jaar 3 ton paling bereid, terwijl we gewoonlijk tussen 7 en 8 ton paling maken. Maar we hadden ook minder kosten", legt Luyckx uit.