Ryanair laat Zuid-Afrikaanse passagiers nationaliteit bewijzen met test Afrikaans: "Slechts 20 procent begrijpt taal"

Er zijn in Zuid-Afrika 11 officiële talen. Afrikaans is slechts de derde meest gesproken taal in het land, na Zoeloe en Xhosa. Afrikaans was wel (samen met Engels) de officiële taal van het land tijdens het Apartheidsregime. "Taal ligt dus heel gevoelig", zegt Conrad Steenkamp van de Afrikaanse taalcommissie aan Reuters. "Ryanair kan maar beter voorzichtig zijn. Dit kan een staartje krijgen."