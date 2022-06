Binnenspeeltuin KinderRijck in Bilzen kan opnieuw open na wateroverlast: "Familie en vrienden opgetrommeld om te komen kuisen"

Pinksterzondag was begonnen als een topdag, met heel wat ouders en kinderen die naar de binnenspeeltuin in Bilzen waren afgezakt. Maar toen begon het in de namiddag stevig te regenen. "Het eerste halfuurtje dat het regende, viel het nog mee, maar na een tijdje begon het water binnen te sijpelen en later dreef het gewoon naar binnen", zucht manager Sandra Soutaer. Sandra begon daarop met 2 klanten zandzakken te leggen omdat de brandweer niet meteen ter plaatse kon komen. Later kwam de brandweer ook helpen, maar het water viel niet meer tegen te houden. "Het water stond in de peuterzone al 10 centimeter hoog toen we beslisten om de mensen naar huis te sturen", zegt Soutaer. "Gelukkig hadden de klanten veel begrip."