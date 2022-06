Brussels Gewest wil stroomhalsbanden bij honden verbieden

Over het gebruik van stroomhalsbanden bij honden bestaat al langer discussie. Tegenstanders zeggen dat de halsbanden, die honden een stroomstoot geven wanneer ze bijvoorbeeld blaffen of wanneer het baasje hen wil vermanen, onnodig dierenleed veroorzaken. Uit onderzoek blijkt ook dat trainingsmethoden, waarbij elektrische halsbanden gebruikt worden, hogere risico's op agressie, angst en ander ongewenst gedrag met zich meebrengen. Maar bepaalde instanties zoals het leger en de politie gebruiken stroomhalsbanden om dieren af te richten. Er is ook verzet van bepaalde gedragstherapeuten, die beweren dat stroomhalsbanden voor hen noodzakelijke instrumenten zijn.

In Brussel heeft de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn nu een advies afgeleverd waarin de raad pleit voor een verbod op dit soort halsbanden en voor het promoten van positieve trainingsmethoden. Brussels minister van Dierenwelzijn Bernar Clerfayt is van plan om het advies te volgen en werkt aan een verbod. "Elektrische halsbanden veroorzaken onnodig en buitensporig leed bij dieren terwijl er andere opvoedingsmethoden bestaan. Ik ben dan ook van plan om het gebruik ervan in het Brussels Gewest te verbieden in het kader van het toekomstige Brusselse wetboek voor Dierenwelzijn", zo stelt de Défi-minister.