Buurt richt WhatsAppgroep "zandzakkenvullers" op om zelf in te grijpen bij wateroverlast

De groep werd opgericht na de waterellende van afgelopen zomer, toen liepen er ook enkele straten onder in de deelgemeente van Hasselt. Gisteren is er voor het eerst opgeroepen om te komen helpen. "De tamtam bestaat niet meer in Stevoort, dus hebben we gezegd: we doen het op een moderne manier en richten een WhatsAppgroep op", zegt Josepha Raymaekers van buurtcomité Stevoort Solidair. "Op het moment dat er dan een noodsituatie is, kunnen we een oproep doen dat iedereen moet afkomen, een schop of aanhangwagen moet meebrengen om te komen helpen. Gisteren waren we met een 70-tal mensen aan het scheppen, allemaal doornat, maar blij dat we konden voorkomen dat er zo een aantal huizen onder water kwamen te staan." "Het was mooi om te zien", zegt Raymaekers. "Zelfs kinderen waren met kleine schopjes bezig. Mannen tilden de zakken, vrouwen bonden ze dicht. Iedereen wilde helpen."