Buurtbewoners zaaien bloemen op plaats ontploft appartementsgebouw Turnhout: "Iets moois maken van lelijke herinnering"

In de Boerenkrijglaan in Turnhout zaaien buurtbewoners bloemen op de plaats waar op oudejaarsdag een gasontploffing plaatsvond. "Er was een enorme knal en we wisten niet waar het vandaan kwam. Toen zagen we ziekenwagens en brandweerauto's voorbijrijden. We moesten machteloos toekijken en konden niet helpen. We willen nu laten zien dat we er toch aan denken", vertelt buurtbewoonster Jessy.