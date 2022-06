Hoe kijken ze in Congo naar het bezoek van Filip en Mathilde? Dit zeggen drie mensen die er wonen

"Op het terrein blijft de situatie onmenselijk voor de mijnwerkers en de families die in de buurt van de grote sites wonen", zegt Donat Kambole, van IBGDH (Initiative pour la Bonne Gouvernance et les Droits de l'Homme) in Kolwezi in de mijnstreek. De advocaat klaagt al jarenlang het verschil aan tussen de megawinsten van de energiebedrijven en de armoede van de plaatselijke bevolking. Hij wil dat koning Filip wanneer hij naar Lubumbashi komt, ook oog heeft voor de noden van de inwoners, en de overheid wijst op zijn verantwoordelijkheid. "De staatscontrole is zwak en de staat beschermt zijn bevolking niet. Kunt u met de overheid praten over de in beslagname van land, over gedwongen uitwijzingen, over vervuiling en over de armoede?", zo vraagt hij aan de Belgische vorst en de regering.