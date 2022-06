Vandaag vertrouwensstemming over Britse premier Johnson: komt zijn positie dan toch in gevaar?

Komt het lot van de Britse premier dan tóch in gevaar? Al maanden komt er kritiek op Johnson door "Partygate", de vele lockdownfeestjes in de ambtswoning van de premier tijdens de coronacrisis. Eind mei kwam er nog een rapport uit over de hele heisa, waarin 16 bijeenkomsten werden onderzocht. Johnson zelf kreeg wel een boete van de politie voor de feestjes.