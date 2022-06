Peking versoepelt na strenge lockdown: winkelcentra, restaurants en kantoren weer open 

Maar ondanks de versoepelingen zijn er wel nog altijd beperkingen, vertelt Gilbert Van Kerckhoven die al 40 jaar in Peking woont in "De ochtend" op Radio 1. "Men heeft nog altijd een test nodig die maximaal 72 uur geldig is om ergens binnen te mogen. Ik ben nog altijd heel voorzichtig en probeer te vermijden dat ik in gevaarlijke zones kom. Overal waar je komt zijn er metalen omheiningen rond de gebouwen, zelfs met prikkeldraad. Om ergens binnen te komen heb je nog altijd een pasje nodig."