Nederlandse politie op zoek naar (dashcam)beelden van blauwe Volkswagen in onderzoek naar dood van jongetje Gino

In het onderzoek naar de zaak doet de politie nu een oproep. Concreet zijn de speurders op zoek naar “dashcambeelden en beelden van andere vaste cameraposities die zicht hebben op de openbare weg”, die woensdagavond tussen 18.50 en 19.30 uur gemaakt zijn. Nog meer concreet is de politie op zoek naar beelden waarop een blauwe Volkswagen van het type Lupo te zien is.

Meer details over de beelden waar de politie in geïnteresseerd is en de manier waarop de beelden aan de politie bezorgd kunnen worden, is te vinden op de website van de Nederlandse politie.