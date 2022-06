Organisatoren Extrema Outdoor tevreden over testdorp dat drugs controleert: "In totaal meer dan 100 stoffen geanalyseerd" 

Het testdorp ligt achter de schermen. De stoffen die getest werden, werden aangeleverd door de politie, door wat er werd achtergelaten in de drugstonnen aan de ingang of door de EHBO-post. "Bezoekers kunnen trouwens zeker niet de drugs afgeven om te laten testen en nadien te kunnen gebruiken", zegt Valkeneers. "Na een paar uur had het labo al zijn vruchten afgeworpen, wat ons betreft, is het feilloos verlopen. In totaal zijn er meer dan 100 stoffen geanalyseerd. We hopen dit te kunnen verder zetten in de komende edities."