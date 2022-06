"Shiften van 24 uur zonder tijd om te rusten": proces tegen ambulancedienst Ambuce van start in Antwerpen

Dokter Jan Christiaen kan zich niet vinden in het beeld dat door de getuigen wordt geschetst van de ambulancedienst. Hij noemt de verklaringen voor het grote deel "laster en leugens".

"Er is een groot verschil tussen wachturen en werkuren", aldus Christiaen. "Het klopt dat we bij Ambuce werken met wachtdiensten van 24 uur. Dat is normaal in de gezondheidszorg. Maar dat is lang niet de effectieve werktijd", aldus Christiaen. We zitten bij Ambuce wat boven het gemiddelde van 3 à 5 uur effectieve arbeidstijd. Zeker op sommige standplaatsen kan het wel oplopen, maar nergens gaan we boven de 10 uur."

Het gebrek aan opleiding en begeleiding doet hij af als nonsens. "De opleiding wordt nationaal geregeld en is dus niet aan ons. Wat de rijvaardigheid van onze ambulanciers betreft: die volgen we nauwgezet op."

Christiaen roept de overheid op om een duidelijke keuze te maken. "Of je regulariseert het huidige systeem, of je zegt dat dit niet kan en dan zorg je voor extra financiering zodat we ook de wachturen volledig uitbetalen", aldus Christiaen, die eraan toevoegt dat de belastingsdruk in ons land flink zou verhogen als de overheid voor het laatste zou kiezen."