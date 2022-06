Provincie Vlaams-Brabant past “veulenpremie” aan: “Trekpaarden werden aan Japan verkocht om er sushi van te maken”

De provincie Vlaams-Brabant neemt al langer initiatieven om het voortbestaan van het Brabants trekpaard te ondersteunen, zo is er bijvoorbeeld de jaarlijks Dag van het Trekpaard. Maar sinds 2011 geeft de provincie ook een subsidie aan fokkers van Brabantse trekpaarden, voor elk veulen krijgen ze een premie van een paar honderden euro’s. Vandaag werd het 1000ste trekpaardveulen voorgesteld dat geboren werd dankzij de premie.

“Elk jaar worden er 90 tot 100 veulens geboren in Vlaams-Brabant”, zegt gedeputeerde Gunther Coppens (N-VA). “En dit jaar mogen we “Dina van Zandgroeven van Brabant” voorstellen. Als het paard in Brabant geboren wordt, krijgt het ook altijd de achternaam “van Brabant”. Dina werd in Huldenberg geboren en is nummer 1000. Daar zijn wij erg trots op, want we willen dat vanuit de provincie ook heel erg steunen.” Aan de bezoekers van de jaarmarkt van Herne werden daarom ook suikerbonen uitgedeeld.