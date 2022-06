Sint-Leonardusprocessie trekt weer door straten van Zoutleeuw

“De processie is door de pandemie twee jaar niet kunnen uitgaan, en dat deed voor de echte Leeuwenaar toch heel wat pijn”, zegt Roger Mertens. “Vandaag is extra heugelijk en we zijn blij dat er zoveel volk is. Onze Sint Leonardus leeft in de harten van onze inwoners en ze stralen dat ook uit. Ik ben ook blij dat de weersomstandigheden beter zijn dan gisteren, want gisteren was het een verschrikkelijke dag.” Ook in Zoutleeuw stonden gisteren straten blank door de hevige regenval.