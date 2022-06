Britse premier Boris Johnson overleeft vertrouwensstemming en kan aanblijven: "Krijgen nu de kans om dit achter ons te laten"

Kijken we verder terug in de Britse geschiedenis, dan zien we dat Margaret Thatcher aanvankelijk ook een vertrouwensstemming won, om enkele dagen later ook ontslag te nemen, omdat ze binnen haar eigen partij niet sterk genoeg meer stond.

En John Major, ten slotte, kon als premier zijn termijn wel uitdoen na een vertrouwensstemming, maar verloor daarna de verkiezingen met zware cijfers ten voordele van Labour-kopstuk Tony Blair.