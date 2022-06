Verdachte opgepakt na mogelijke "needle spiking" op strand in Frankrijk

De procureur van Toulon meldt dat de verdachte uit Toulon zondag in beschuldiging is gesteld in een onderzoek naar een incident op een strand in Toulon.



Daar hadden vrijdag zowat twintig toeschouwers van een concert aan de politie verklaard dat ze geprikt waren. Eén van de slachtoffers, een veiligheidsagent, belandde in het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk of hij onwel werd door de prik of door de stress.

De opgepakte verdachte werd geïdentificeerd door twee jonge vrouwen die verklaarden dat ze hem gezien hadden met een injectiespuit en konden voorkomen dat hij hen kon prikken. De man ontkent de feiten.

Bij "needle spiking" worden slachtoffers ongevraagd geprikt met een injectienaald, al dan niet met een verdovende stof. Er hebben zich in Frankrijk, maar ook in België, de laatste tijd verschillende zulke prikincidenten voorgedaan. Nergens is er toxicologisch bewijs gevonden van een verdoving, maar de idee van zo'n prik zou al voldoende kunnen zijn om een lichamelijke reactie te veroorzaken.