Voedselbank Turnhout wil hoger budget: "Voedselpakketten worden steeds kleiner"

Het aantal mensen dat gebruik maakt van de noodvoedselbank is wel gedaald, omdat het OMCW eerst een structurele oplossing zoekt. "Als iemand een aanvraag doet voor de noodvoedselbank, dan weten we dat die persoon in financiële moeilijkheden zit. We gaan dan op zoek naar de oorzaak en proberen een structurele oplossing te zoeken, zodat die mensen niet in een spiraal van schulden terechtkomen", legt Verheyen uit.