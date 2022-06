14-jarige wint handboogwedstrijd staande wip in Edegem: "Ik volg mijn vader op, hij is heel trots"

In Edegem heeft de 14-jarige Berre Claus van de Koninklijke Schuttersgilde Sint-Sebastiaan de koningswedstrijd voor de staande wip gewonnen. Dat is een discipline in het handboogschieten, waarbij deelnemers het tegen elkaar opnemen om als eerste de hoofdvogel af te schieten. Die staat op een 28 meter hoge wip. De winnaar mag zich het hele jaar koning van de staande wip noemen.