12 nieuwe telpalen in Limburg meten waar geïnvesteerd moet worden in fietsinfrastructuur

Om te weten waar er extra geïnvesteerd moet worden in fietsinfrastructuur, plaatst het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 12 bijkomende telpalen voor fietsen in Limburg. Het zijn de eerste in een reeks van in totaal 60 extra telpalen die in Vlaanderen langs gewestwegen geplaatst zullen worden, bovenop de 15 plaatsen waar vandaag al geteld wordt.