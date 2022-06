Drie broers uit Waregem behalen elk medaille op WK crossduatlon

De familie van atleten leert ook van elkaar. "Tijdens de verkenning geef ik tips mee aan Nicolas en Matteo", legt Thibaut uit. "Dat is logisch omdat ik het meest ervaring heb. Voor Matteo zijn wedstrijd had ik eigenlijk meer stress dan voor mijn eigen wedstrijd. Dat is misschien raar, maar ik gun het hem zo hard om op het podium te staan. Ik ben er ook hard mee bezig geweest om hem voor te bereiden op het WK. Ik ben dus echt wel zijn grote broer."

Voor de drie broers voelt het verblijf in Roemenië vertrouwd aan. Thibaut: "Het geeft een relaxed gevoel om hier met drie te zijn. Het voelt hetzelfde aan als thuis zijn, behalve dat we in een ver land zitten. We komen ook goed overeen."

Dit weekend nemen de broers ook nog deel aan het WK gewone duatlon.