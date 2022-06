40 maanden cel voor man die brand stichtte in huis van ex-minister Tony Van Parys

"Dit was een aanslag, ons leven is verwoest sinds die brand." Ex-minister van Justitie Tony Van Parys (CD&V, toen CVP) wond er geen doekjes om toen hij vorige maand voor de strafrechter getuigde. "Ik heb na de brand verschillende dagen met open raam geslapen. Het veilige nest waar we zo graag woonden, was niet meer. Het was niet leefbaar meer, dus hebben we met pijn in het hart beslist om de woning te verkopen."

De gewezen politicus was in mei 2019 net terug thuis na een operatie. Tijdens een nachtelijk toiletbezoek merkte hij rook op. De voordeur was overgoten met benzine en in brand gestoken. Van Parys wekte zijn vrouw, waarna ze samen het huis uit vluchtten.

Het onderzoek naar de brandstichting zat een tijdlang vast, maar uiteindelijk konden de speurders toch 2 verdachten identificeren. Het gaat om 2 mannen die daags na de feiten voorbij de woning reden en een foto namen van de uitgebrande voordeur. De zaak kwam vorige maand voor de correctionele rechtbank in Gent.

Het parket wilde beide verdachten 2 jaar in de cel steken. Zij pleitten op hun beurt onschuldig. Bij een huiszoeking werd bij één van de verdachten wel een petfles aangetroffen waarin benzine zat. De strafrechter sprak vandaag één van beiden vrij, de andere kreeg een celstraf van 40 maanden opgelegd. Hij heeft nu 30 dagen de tijd om beroep aan te tekenen.