Tramverkeer bijna anderhalf uur verstoord na aanrijding tussen auto en tram in Merksem

Rond 15.30 uur is een tram tegen de flank van een auto gebotst op het kruispunt van Winterling en de Groenendaallaan in Merksem. De autobestuurder reed in dezelfde richting als de tram en wilde linksaf slaan, maar had de tram niet gezien.

De twee inzittenden van de auto raakten niet gewond en ook op de tram vielen geen gewonden. Het tramverkeer lag wel een tijd stil. De auto moest getakeld worden. Ruim een uur later reden de trams opnieuw normaal.