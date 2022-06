Opmerkelijk voorstel (maar nog niet voor meteen): met pijl en boog jagen op everzwijnen in woonwijken

De Vlaamse Boogjacht Vereniging schaart zich achter het voorstel van Agentschap Natuur en Bos om everzwijnen in woonwijken te verjagen met pijl en boog. "Jagen met pijl en boog is veiliger dan met een vuurwapen", stelt voorzitter Frank Siedentopf in "De ochtend" op Radio 1. Een snelle oplossing voor het everzwijnenprobleem in Limburg lijkt het voorlopig niet, want jagen met pijl en boog is in Vlaanderen illegaal.