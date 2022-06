Problemen met jongeren in uitgaansbuurt Malle houden aan: gemeente voert alcoholverbod in

Voor de burgemeester is de maat vol. Ze overweegt een alcoholverbod in te voeren in enkele straten in de uitgaansbuurt om overlast, en ook zwerfvuil tegen te gaan. "Nu lopen er jongeren rond met flesjes in de hand. Dat glas belandt op straat, met heel wat gebroken glas tot gevolg. We zetten elk weekend iemand in die de buurt proper houdt, maar dat is ook niet voldoende. Een alcoholverbod zou kunnen helpen", aldus Van Looy. "Het is een grote puzzel en we schaven elk weekend onze strategie bij."