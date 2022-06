Angela Merkel in eerste interview sinds aftreden: "Ik heb alles geprobeerd om escalatie met Rusland te vermijden"

Poetin vertelde haar dat hij de val van de Sovjet-Unie als het slechtste ogenblik van de 20e eeuw beschouwde, terwijl dat voor Merkel het beste was. (Merkel is opgegroeid in het communistische Oost-Duitsland, nvdr.). Toen besefte ze hoe Poetin dacht over de situatie en hoe gevaarlijk dat kon zijn. Toch besliste ze om alle diplomatieke kanalen open te houden om een verdere escalatie te vermijden. Die kwam er toch met de oorlog tussen Rusland en Georgië in 2008, de bezetting van de Krim in 2014 en de oorlog in Oekraïne nu. Anderzijds merkte Merkel vanavond ook op dat door al die diplomatieke pogingen Oekraïne tijd gewonnen heeft om de huidige sterke weerstand tegen de Russen te organiseren. Merkel toonde ook een grote bewondering voor de Oekraïense president Volodimir Zelenski.