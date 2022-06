Actie BBTK bij Jumbo in Heusden-Zolder afgelopen 

Al sinds de Jumbo warenhuizen zich in ons land gevestigd hebben, regent het klachten op onze secretariaten, zeggen ze bij BBTK-Limburg. "In meerdere filialen wordt het personeel niet gerespecteerd. Er is geen sprake van een gezonde werk-privé balans. De planningen worden constant gewijzigd zonder de medewerkers te raadplegen, die moeten daardoor vakanties of andere afspraken annuleren. Er worden geregeld aangetekende brieven verstuurd om hen erop te wijzen dat ze ongewettigd afwezig zijn. Onlangs kreeg zelfs een personeelslid dat niet meer bij Jumbo werkt, zo'n schrijven", licht Desirée Minten van de BBTK toe.