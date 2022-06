Brandweer aangevallen tijdens interventie in Vorst

“Rond middernacht is een van onze ploegen het slachtoffer geworden van agressie in de Merodestraat in Vorst”, zegt woordvoerder Walter Derieuw. “De ploeg was bezig met het doven van een brand op de openbare weg, toen ze, zonder enige aanleiding, door een groep personen, als mikpunt genomen werd van het gooien van stenen. Er zijn kleine inslagen op het koetswerk en één steen ketste af op de helm van een van onze mensen."

Volgens Derieuw vielen er geen gewonden, maar hebben de feiten wel een psychologische impact. "Onze ploeg heeft zich onmiddellijk in veiligheid gebracht. Er zal een klacht worden ingediend en de nodige ondersteuning wordt voorzien voor onze mensen.”