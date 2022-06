Britten houden geldinzamelactie om loopgraven uit WO I in Ieper te kunnen herstellen 

De Brit John Morrison is een geldinzamelactie gestart om de restauratie van de loopgracht in Boezinge te kunnen betalen. Hij wandelt samen met zijn twee zonen en zijn schoondochter van Boulogne naar Ieper en laat zich hiervoor sponsoren. De tocht van ongeveer 100 kilometer haalde al 11.000 euro op, "maar dat is niet genoeg", zegt Margot Melsens, wetenschappelijk medewerker in het "In Flanders Fields Museum" in Ieper. "We hebben ook bij Vlaanderen en Westtour, het West-Vlaams provinciebedrijf, aangeklopt met de vraag naar subsidies."

De "Yorkshire Trench Dug-Out" is de enige originele oorlogssite uit de noordelijke Ieperboog. Het is een loopgraaf met twee houten dug-outs die dienst doen als ondergrondse schuilplaatsen. De loopgraaf werd als hoofdkwartier gebruikt tijdens de Derde Slag om Ieper in 1917. In februari van dit jaar stortte een dug-out in omdat het hout aangetast is door het veranderende waterpeil. Dat herstel kost heel wat geld.