Brusselse jongeren kickboksen samen met politie: "Elkaar leren kennen op andere manier"

Met het initiatief hoopt de vzw de relatie tussen politie en jongeren te verbeteren. "Voorlopig is het een eenmalig evenement", vertelt politieagent Kim, "maar we hopen dat we met dit evenement een aanzet hebben gegeven om iets structureels op poten te zetten. Want de wil is er, zowel langs de kant van de politie als van de Brusselse jongeren. Sport is verbindend." Politieagent Soufiane Kastit is het met zijn collega eens: "Als iedereen de moeite doet om de mens achter het uniform te leren kennen, dan denk ik dat veel vooroordelen zouden wegvallen. Initiatieven als deze kunnen er voor zorgen dat politie en jongeren elkaar op een andere manier leren kennen en dat kan de relatie alleen maar bevorderen."