Buurt protesteeert tegen komst windmolens in Zottegem, maar stadsbestuur weet van niets

Vreemd genoeg heeft het stadsbestuur van Zottegem geen aanvraag gekregen voor de bouw van windmolens. Schepen van Landbouw Leen Goossens (CD&V) vertelt dat ze dan ook uit de lucht vielen. "We zijn gecontacteerd geweest door een aantal ongeruste buurtbewoners, en zo zijn we erachter gekomen dat er een bedrijf rondgaat dat gronden wil aankopen voor windmolens."

Toch hoeven de buurtbewoners zich geen zorgen te maken. Als er een aanvraag komt voor windmolens, dan worden ze eerst geconsulteerd, vertelt de schepen. "We hebben als stadsbestuur altijd gezegd dat we windmolens in overweging kunnen nemen, op basis van enkele voorwaarden. Eén daarvan is dat er een draagvlak moet zijn in de rechtstreekse buurt. Vermits er nu al protest is, nog voor de aanvraag is ingediend, lijkt me dat een moeilijk verhaal."