Danser van Studio 100 schuldig bevonden aan aanranding van twee vrouwelijke collega's

De man, een twintiger, betastte één van de slachtoffers terwijl ze sliep in de zetel. De vrouw deed haar verhaal bij een vriendin. Toen bleek dat ze niet het enige slachtoffer was, stapte ze naar de politie. Ook een tweede slachtoffer stelde zich burgerlijke partij.

De voorbije weken hebben 3 strafrechters zich over de zaak gebogen. Vandaag sprak de rechtbank haar vonnis uit. De man kreeg de gunst van de opschorting, maar hij moet zich 5 jaar lang aan enkele probatievoorwaarden houden. Zo moet hij onder andere gedragstraining volgen om aan zijn seksuele problematiek te werken.

"De psychische en sociale gevolgen voor de slachtoffers mogen niet onderschat worden", las de rechtbankvoorzitter voor uit het vonnis. "Hij bracht hen na de feiten ook in diskrediet in de danswereld waartoe ze behoorden. Hij maakte doelbewust misbruik van de kwetsbare toestand van de slachtoffers, die in slaap waren na overmatig alcoholgebruik."