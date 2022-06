Verdachte in onderzoek naar dood van Gino (9) blijft alvast twee weken langer in de cel 

De 22-jarige verdachte Donny M. werd vanmiddag voorgeleid bij de rechter-commissaris in Maastricht, een functie vergelijkbaar met de onderzoeksrechter bij ons. Die rechter-commissaris besloot Donny M. 14 dagen langer in de cel te houden. "De rechter-commissaris zegt dat er ernstige bezwaren zijn voor twee feiten. Voor de moord en of doodslag van Gino en voor de ontvoering van Gino", aldus Joan Holthuis, persmagistraat bij het Openbaar Ministerie.

"Na die 14 dagen moet hij opnieuw voor de rechter verschijnen, voor de raadkamer. Dan zullen wij vorderen om hem 90 dagen langer in de cel te houden, en dat allemaal om het onderzoek zo goed mogelijk te kunnen doen."

Over de stand van dat onderzoek kon de persmagistraat niets kwijt. Ze reageert wel op verschillende berichten in de Nederlandse media dat er sprake zou zijn van meerdere verdachten. "Op dit moment is er 1 verdachte. Maar in dit onderzoek houden we uiteraard nog alle opties open en wordt ook die mogelijkheid onderzocht", aldus Holthuis.