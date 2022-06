BELUISTER - "La vérité": eerste postume single van Arno, waarin hij samen met zijn zoon zijn visie op het leven geeft

"Het waren telkens beats, met steeds een paar leuke klankjes erin. En daar hebben we een nummer op gebouwd waar Arno heel tevreden over was", zegt producer Mirko Banovic daarover. Banovic is al jarenlang bassist en bandleider in de vaste groep van Arno. Hij heeft Arno's postume album mee vormgegeven als producer.

Inhoudelijk gaat "La vérité" over Arno's visie op het leven. Of zoals het in de liedjestekst klinkt: "Hier c’était le passé/ aujourd’hui la vérité". (vrij vertaald: "gisteren, dat was het verleden, vandaag is de waarheid", red.) Een tekst waar Arno al jaren geleden aan was begonnen.

De rocker stond erom bekend dat hij bijna overal een zak vol losse papieren en notitieboekjes met ideeën mee naartoe sleepte. Eén van die ideeën heeft hij in zijn laatste maanden heel concreet uitgewerkt tot de tekst van "La vérité". Het weerspiegelt de manier waarop Arno in het leven stond.