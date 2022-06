Europees akkoord over invoering universele lader voor smartphones en tablets

Eerder rekende de Europese Unie op vrijwillige engagementen van de technologiesector om het aantal soorten laders te doen slinken, maar tot één universele lader kwam het tot dusver niet. Met name Apple bleef dwarsliggen. Daarom besloot de Europese Commissie in september vorig jaar via wetgeving het unieke model door te drukken.

Negen maanden later is er al een deal. "De Europese consumenten zijn lang gefrustreerd geweest over de vele laders die zich met elk toestel opstapelden in huis. Nu zullen ze één lader kunnen gebruiken voor al hun draagbare elektronica", verklaarde de Maltese sociaaldemocraat Alex Agius Saliba, die namens het Europees Parlement de onderhandelingen met de lidstaten voerde.