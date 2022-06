Experts adviseren Nederlandse regering om weer méér gaswinning in Groningen te overwegen

Vorige week draaide het Russische Gazprom de gaskraan van het Nederlandse GasTerra dicht omdat de Nederlandse gashandelaar weigerde zijn rekening in roebels te betalen. De Nederlandse regering toonde zich niet echt ongerust en stuurde de boodschap de wereld in over voldoende alternatieven te beschikken.

Maar de Mijnraad is er niet zo gerust in. "Je moet goed in kaart brengen welke risico's je kunnen overkomen en hoe je dat kan oplossen", zegt Depla. "Dan moet je er ook over nadenken dat je Groningen eventueel nodig hebt, en dan moet je in kaart hebben gebracht wat de risico's zijn."