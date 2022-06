Update: gaslek op industrieterrein in Bree hersteld. Bree en deel van Maasland zat tijdelijk zonder gas  

Tijdens werken in Bree werd er vandaag een gasleiding van het middendruknet geraakt. Beheerder Fluvius werd onmiddellijk op de hoogte gebracht. Er was geen gevaar. Wel was de 't Hasseltkiezel even afgesloten.

Om de herstelling te kunnen uitvoeren, is de gastoevoer een tijd dichtgedraaid. Gezinnen die in de buurt van het lek wonen maar ook in omliggende gebieden tot in de Maasregio zaten daardoor zonder gas. Fluvius kon het lek in de loop van de avond herstellen.