Gemeentebesturen Hechtel-Eksel en Bree reageren op stikstofakkoord: "Er moet rekening gehouden worden met bezwaren"

Het bezwaar in Bree gaat vooral over de zoekzones, dat zijn plekken waar Vlaanderen kostbare natuur wil realiseren. "Onze voornaamste bezwaren zijn hoe de afbakening is vastgesteld van die zoekzones", zegt burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V). En dat is niet het enige, zo blijkt: “Er is verder totaal geen socio-economische studie gebeurd naar de impact op de nevensectoren van bedrijven die moeten gaan sluiten. En er zijn ook nog veel onduidelijkheden over de gehanteerde parameters.” In Bree hebben 7 landbouwers intussen ook zelf al een bezwaar ingediend. Er zijn in Bree 3 rode landbouwbedrijven en enkele oranje. De burgemeester zegt wel te erkennen dat er een probleem is met het stikstof, maar er moet rationeel en onderbouwd mee worden omgegaan.