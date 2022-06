Hongerige cheeta valt zebraveulen aan: Gentenaar wint internationale fotowedstrijd met wildlife foto

"Mijn haar stond recht in mijn nek", vertelt West-Vlaming Alex Brackx die in Gent woont, over het moment waarop hij het dramatische beeld kon nemen. De man was net een week in Afrika in 2021 om dieren te spotten en te fotograferen. "Ik ging er naartoe met mijn vriendin. Ze wilde wel eens een kill zien, het doden van een dier door een ander dier, dus. Ze zei nog: "als het maar geen zebra is", want dat zijn haar favoriete dieren."