Drummer Niels Destadsbader getuigt over leven met Tourette: "Soms zeg ik iets ongepasts, ook al wil ik dat niet" 

Bram Raeymaekers uit Westerlo is drummer bij onder meer Niels Destadsbader en Clouseau en was ook te zien in de live-show van De Eregalerij van Radio 2. Hij heeft het syndroom van Gilles de la Tourette. “Bij mij uit zich dat in ongecontroleerd knipperen met mijn ogen of bewegen met mijn hoofd. Als ik echt heel moe ben, durf ik al eens ongepaste dingen te roepen. Dat wil ik niet, maar dat gebeurt gewoon”, vertelt Raeymaekers op Radio 2 in Antwerpen.