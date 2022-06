GP Jef Scherens wordt Tour of Leuven: “Willen WK wielrennen jaarlijks doen herleven”

De GP Jef Scherens zet dus een stap vooruit en krijgt een plaats in de UCI Europe Tour kalender. Verschillende WorldTour-ploegen zullen aan de start komen. Maar daarnaast zijn ook de recreatieve fietsers welkom. Voor hen is er de “Ride Leuven”. De deelnemers zullen op een verkeersvrije stadslus een parcours van 15 km kunnen fietsen. Voor de meer getrainde fietsers zijn er tochten van 70 en 110 km. Wielrenner Jasper Stuyven uit Leuven is trouwens ambassadeur van de Tour of Leuven. Hij werd vorig jaar nog 4e op het WK in Leuven en won in het verleden al eens de GP Jef Scherens.