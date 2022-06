Groene vingers of hangmathanger: HOGENT-studenten ontdekken 5 types tuiniers in Vlaanderen

Tweedejaarsstudenten marketing aan de HOGENT gingen de straat op met een reeks vragen die peilden naar hoe de Vlaming zijn tuin gebruikt. Zo’n 1700 personen namen aan de enquête deel. De studenten stelden zelf de vragenlijst samen en analyseerden ook de antwoorden voor hun onderzoeksproject dat de naam FlowerPower De Tuin kreeg en in samenwerking liep met Maai Mei Niet.

"De voornaamste conclusie is dat de tuin vooral belangrijk is om de sociale functie. Het is een ontmoetingsplek", vertelt HOGENT-docent Freek Van Baelen, die het onderzoek cöordineerde. Daarnaast speelt ook het aspect erkenning een grote rol. "De Vlaming wil een tuin waar andere mensen naar opkijken. En dat is doorgaans een strakke, netjes aangeharkte tuin."