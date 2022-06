Vier dagen werken voor hetzelfde loon: 3.000 werknemers stappen in proefproject in Verenigd Koninkrijk

"Een vijfdaagse werkweek is een concept van de 20e eeuw. Dat past niet meer bij het bedrijfsleven van de 21e eeuw", zegt Edward Siegel, CEO van Charity Bank, een van de deelnemende bedrijven. De overstap naar een vierdaagse werkweek is volgens hem een natuurlijke stap is sinds de coronapandemie. "Wij zijn er alvast van overtuigd dat een vierdaagse werkweek zonder verandering in salaris of secundaire arbeidsvoorwaarden ons personeel gelukkiger zal maken. Bovendien heeft het een positieve impact op de bedrijfsproductiviteit, de klantervaring en onze maatschappelijke missie."