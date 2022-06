Grootste bord van Vlaanderen zet toeristische attracties in de kijker in Hofstade

De onthulling van het bord betekent meteen ook de start van de Vlaanderen Vakantieland-zomercampagne. Op het bord, dat wel zeven meter hoog is, zijn verschillende toeristische attracties in Vlaanderen te zien met de afstand vanaf Hostade bij. "Het is de bedoeling dat iedere logie in Vlaanderen via een webtool zelf zo'n bord kan genereren op hun website. Dat gebeurt op basis van Google Maps", aldus Coppens. De campagne kwam er na een grootschalige bevraging van vzw Logeren in Vlaanderen, waaruit bleek dat meer dan vijftig procent van de Vlamingen minstens één verblijf in eigen land boekte deze zomer.