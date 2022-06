BEKIJK - "Dit ben ik": prinses Astrid oog in oog met haar eigen avatar tijdens handelsmissie in VS

Prinses Astrid heeft samen met de Belgische handelsdelegatie in de VS een bezoek gebracht aan een school in Atlanta waar ze leren om videogames te maken. Ze hadden er speciaal voor de prinses haar eigen avatar gemaakt. Atlanta in de staat Georgia is het nieuwe mekka van gaming, film en creatieve media in Amerika. Voor Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) de perfecte plaats om de Vlaamse gaming-industrie in de kijker te plaatsen. Bekijk hierboven het verslag dat onze correspondent Björn Soenens maakte van het Belgische bezoek.