Herdenking: 50 jaar geleden kwamen 8 Italiaanse gastarbeiders om bij treinongeval in Rotselaar

7 juni 1972, rond 17 uur vertrekken acht Italiaanse gastarbeiders van hun werk met een mini-autobus. Maar aan de toen nog onbewaakte overweg van de Spoorwegstraat in Rotselaar, wordt het busje gegrepen door een trein die op weg was naar Leuven. De gevolgen zijn dramatisch: acht doden, allemaal mannen tussen de 33 en 51 jaar uit Genk, en tien gewonden. Het is daarmee één van de zwaarste ongevallen in ons land aan een onbewaakte spoorweg.