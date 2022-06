Hiking Festival door Nationaal Park Hoge Kempen: "Laatste deel op karakter"

Elke dag van het festival deden de wandelaars een andere route, en in het verlengde weekend wandelden ze praktisch het hele Nationale Park rond. Ook waren er elke dag een 200-tal dagstappers aanwezig. Een van de deelnemers is Christiane uit Kinrooi: "Ik heb over de 100 kilometer in mijn benen, het was een fenomenale wandeling. Soms dacht ik, zijn we nog in België?", zegt ze enthousiast.