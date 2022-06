Hoe soorten zich vormen: de ingewikkelde geschiedenis van de ijsberen en de bruine beren

Het team zorgde ook voor een nieuw, vollediger genoom van een ijsbeer die 115.000 tot 130.000 jaar geleden leefde in de Noorse archipel Spitsbergen. Het DNA van deze oude ijsbeer werd onttrokken uit een tand die vastzat aan een subfossiel kaakbeen.

Aan de hand van deze dataset schatten de onderzoekers dat ijsberen en bruine beren verschillende soorten begonnen te worden zo'n 1,3 tot 1,6 miljoen jaar geleden. Het ogenblik van de splitsing is en blijft echter onderwerp van discussie. De kruisingen in het verleden en de beperkte fossiele resten van oude ijsberen zijn factoren die het moeilijk maken de timing vast te leggen, zei Lindqvist.

De studie komt in elk geval tot het besluit dat de ijsberen, nadat ze een aparte soort geworden waren, een spectaculaire daling van hun bevolkingsaantal hebben ondergaan en dat ze een langdurige genetische flessenhals hebben gekend. Daardoor hebben deze beren een veel kleinere genetische diversiteit dan de bruine beren. Die bevindingen bevestigen eerder onderzoek dat in dezelfde richting wees en leveren meer aanwijzingen die deze hypothese ondersteunen.

Naast de analyse van de genoverdracht, de gene flow, biedt deze studie nieuwe inzichten in de rommelige, verstrengelde evolutionaire geschiedenis van ijsberen en bruine beren, aldus de onderzoekers.

De studie van het internationale team is gepubliceerd in Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Tot het team behoorden wetenschappers van de University at Buffalo (UB), LANGEBIO in Mexico, de Texas Tech University, de Universiteit van Oulu, het Far Northwestern Institute of Art and Science, het Alaska Department of Fish and Game, het Natuurhistorisch Museum van de Universiteit van Oslo, de Nanyang Technological University in Singapore, de Universiteit van Helsinki en de Aarhus Universiteit in Denemarken. Tianying Lan, een vroegere postdoctorale onderzoeker aan de UB, was naast Kalle Leppälä eerste auteur van de studie. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van de UB.