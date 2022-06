Iconische foto die gruwel van Vietnamoorlog samenvat is 50 jaar: hoe "napalmmeisje" verzet tegen oorlog aanwakkerde

Het dramatische moment werd op foto vastgelegd door Huynh Cong Nick Ut, op dat moment pas 21 jaar en in dienst bij het Amerikaanse persagentschap AP. Met andere persfotografen en journalisten was hij naar Trang Bang gekomen om verslag uit te brengen van de gevechten daar. Hij maakte de foto die historisch zou worden en ontfermde zich, net als anderen, over de kinderen.

"Een soldaat gaf me water te drinken en probeerde me te helpen door water over me heen te gieten. Op dat moment verloor ik het bewustzijn, want daardoor brandde de napalm nog erger", zegt Kim Phuc.