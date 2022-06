BEKIJK - Gruwelhuis van seriemoordenaar Marc Dutroux wordt afgebroken: "Belangrijk om bladzijde om te slaan"

In Marcinelle, bij Charleroi, is de afbraak van het gruwelhuis van seriemoordenaar en verkrachter Marc Dutroux ingezet. In 1995 en 1996 ontvoerde Dutroux 6 meisjes, slechts 2 van hen konden levend bevrijd worden uit de kelder in zijn huis. Die kelder had hij speciaal gebouwd om de kinderen in op te sluiten. Op vraag van de ouders van Julie en Melissa wordt de kelder zelf niet afgebroken. In de plaats van het huis wordt er een herdenkingstuin aangelegd, om de slachtoffers niet te vergeten. Bekijk hieronder de reportage.