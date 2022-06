Jazzfontein in Tervuren staat al half jaar droog door technisch defect: levering wisselstukken blijft uit

De Jazzfontein op de rotonde aan het einde van de Tervurenlaan is dé blikvanger in Tervuren. Het bekende kunstwerk beeldt een jazzcollectief uit met Afrikaanse waterdieren als bandleden. Zo is er onder andere een krokodil op de contrabas, een nijlpaard op de tuba en een hagedis die een saxofoon bespeelt. In normale omstandigheden spuit er water door de instrumenten en dieren wat een uniek waterspel oplevert. Helaas is dat al een half jaar niet meer het geval.